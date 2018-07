Marxzell – Mit Fahrradpedalen aneinandergeraten und gestürzt

Karlsruhe (ots) – Zwei Frauen im Alter von 56 und 57 Jahren fuhren am Mittwoch gegen 18 Uhr mit ihren Fahrrädern nebeneinander auf dem Fuß- und Radweg in Verlängerung der Weinbrünnlestraße bei Marxzell. Infolge Unachtsamkeit gerieten sie mit den Pedalen aneinander und stürzten. Dabei zog sich die 56-Jährige vermutlich einen Knöchelbruch zu und kam unter Einsatz eines Rettungsteams zur weiteren Abklärung in eine Klinik. Die 57 Jahre alte Frau trug Gesichtsverletzungen davon, konnte sich allerdings selbständig zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4018373