Marxzell – Motorradkontrollen über das Osterwochenende

Karlsruhe (ots) – Am Samstag und am Sonntag wurden von der Verkehrspolizeiinspektion jeweils für ein paar Stunden Motorradkontrollen im Bereich Marxzell durchgeführt. Im Fokus der Kontrollen standen die L564, die L565 sowie die L564. Insgesamt wurden 75 Zweiräder kontrolliert und 16 Verstöße festgestellt.

Zehn Motorradfahrer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Ein Fahrer war sogar mit über 40 km/h zu schnell unterwegs. An sechs Motorrädern wurden technische Mängel festgestellt. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen sich zudem Zeit für Gespräche mit den Bikern. Neben den Sicherheits- und Verhaltenshinweisen im Kontext Corona stand natürlich auch die Verkehrssicherheit im Blick. Im Großen und Ganzen stießen die Kontrollen an beiden Tagen auf viel Verständnis.

