Marxzell- Vermutlich Bedienungsgeldbeutel entwendet- Geschädigte gesucht

Marxzell (ots) – Bei einer Personenkontrolle am Samstagmittag in Marxzell wurde bei zwei Männern eine größere Summe Münzgeld aufgefunden. Zuvor hatten sie sich eines Bedienungsgeldbeutels und zweier DVDs entledigt. Über die Herkunft des Geldes wollten sie keine Angaben machen. Vermutlich stammt das Geld aus einem Diebstahl, der bisher noch nicht angezeigt wurde. Geschädigte, denen diese Gegenstände entwendet wurden, oder Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Albtal, Telefon 07243 67779, zu wenden.

