Massenschlägerei auf dem Inselparkplatz in Pforzheim: Nachdem die Auseinandersetzung zwischen zwei jesidischen Familien gegen 23.30 Uhr gemeldet ist, rasen 17 Streifenwagen in die Pforzheimer Oststadt.

In Zusammenarbeit mit Kübra Kilic

Zumindest die ersten Polizisten haben kaum Wirkung auf das Geschehen. Die 17 Beteiligten im Alter von 21 bis 41 Jahren dreschen laut Polizei mit allem aufeinander ein, das sie sich für diese Art der Konfliktlösung besorgt haben.

Die Familien mussten mit massiver Gewalt und Pfefferspray getrennt werden Polizeisprecher Frank Otruba

Drei Verletzte und eine lange Nacht für die Polizei sind die Folge. Die Kontrahenten müssen mit „massiver Gewalt und Pfefferspray getrennt werden“, sagt Polizeisprecher Frank Otruba. Anschließend sammeln die über 30 polizeilichen Einsatzkräfte Stuhlbeine, Klappmesser, eine Metallkette und mit Sand gefüllte Quarzhandschuhe ein. Außerdem werden die 14 Männer und drei Frauen bis in die frühen Morgenstunden erkennungsdienstlich behandelt.

Unklar bleibt dabei, warum die beiden Familien erneut aufeinander los gingen. Es werden Beziehungsstreitigkeiten vermutet. Mitglieder beider Seiten sind schon bei früheren Konflikten aufgefallen.

Nun stehen 17 weitere Namen mit Foto und Fingerabdruck in den Polizeiakten, was – so hoffen die Ermittler – den Druck erhöhen könnte, von gewaltsamen Aktionen abzusehen. Die Beteiligten gelten als Beschuldigte. Sie werden laut Otruba wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch angezeigt.