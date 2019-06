Maulbronn – Drei Fahrzeuge aufgebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag insgesamt 3 Fahrzeuge in Maulbronn aufgebrochen und dabei Bargeld im Wert von einigen hundert Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden an den Pkws übersteigt den Wert des Diebesguts jedoch deutlich.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter zwischen 18:10 und 12:00 Uhr zunächst in der Danziger Straße zwei in einer Einfahrt geparkte Fahrzeuge. Diese durchsuchten die Diebe anschließend nach Wertgegenständen und entwendeten das dabei aufgefundene Bargeld.

Im weiteren Verlauf brachen die Unbekannten schließlich in der Stuttgarter Straße einen weiteren Pkw auf und nahmen das darin aufgefundene Münzgeld mit sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

