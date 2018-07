Maulbronn – E-Bike-Fahrer ist seinen Verletzungen erlegen

Maulbronn (ots) – Wie bereits berichtet, stürzte am Sonntagmorgen ein 75-jähriger E-Bike-Fahrer auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg an der Bundesstraße 35 zwischen Maulbronn und Knittlingen und zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu. Diesen Verletzungen ist der Mann leider am heutigen Dienstagmorgen erlegen.

