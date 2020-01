Maulbronn – Geldwechseltrick: Polizei sucht dreisten Betrüger

Anzeige

Maulbronn (ots) – Auf einen dreisten Betrüger ist eine Kassiererin in einem Einkaufsmarkt am Donnerstagabend in Maulbronn reingefallen.

Gegen 22:00 Uhr, kurz vor Ladenschluss, befand sich der Täter zusammen mit einem männlichen Begleiter an der Kasse des Marktes in der August-Kienzle-Straße und bezahlte einen Schokoriegel. Danach fragte er die Kassiererin, ob sie ihm Bargeld wechseln könne und verwickelte sie, während sie das Geld wechselte, in ein Gespräch. Als der Unbekannte in der Folge noch weiteres Geld gewechselt bekommen wollte und die Marktangestellte dies ablehnte, reagierte er erbost und verließ zusammen mit seinem Begleiter den Markt. Die Kassiererin schöpfte daraufhin Verdacht und zählte den Kassenbestand. Dabei musste sie feststellen, dass der Betrüger, wohl während sie durch die Gespräche mit ihm abgelenkt war, mehrere Hundert Euro aus der Kasse entwendet hat.

Der Täter und sein Begleiter werden beschrieben als zwei 30 bis 35 Jahre alte und etwa 1,8 Meter große Männer mit kurzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild. Sie waren zudem sportlich gekleidet und flüchteten wahrscheinlich in einem silbernen VW Golf.

Zeugen, insbesondere auch solche, die Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

