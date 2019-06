Maulbronn – Küchenbrand

Anzeige

Maulbronn (ots) – Am Samstagabend kam es kurz nach 18:00 Uhr zu einem Küchenbrand in der Kernerstraße. Beim Kochen tropfte der 78-jährigen Bewohnerin vermutlich heißes Fett auf eine heiße Herdplatte, wodurch es zu einer Stichflamme kam und die Wohnung in der Folge stark verraucht wurde. Die 78-Jährige konnte die Wohnung glücklicherweise noch rechtzeitig verlassen und zunächst vor Ort durch hinzugeeilte Rettungskräften versorgt werden. Zur weiteren Untersuchung wurde die Bewohnerin jedoch in ein Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr Maulbronn waren keine offenen Flammen sichtbar. Die Wohnung war aber dennoch stark verraucht und musste gelüftet werden. Da die Räumlichkeiten aber bis auf weiteres nicht bewohnbar sind, musste die 78-Jährige bei Verwandten Obdach finden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 bis 15.000 Euro.

