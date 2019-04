Maulbronn – Straßensperrung aufgrund von ausgelaufenem Heizöl

Anzeige

Maulbronn (ots) – Durch vermutlich einen technischen Defekt in den Kellerräumlichkeiten einer Wohnunterkunft in der Lienzinger Straße in Maulbronn lief im Zeitraum zwischen Freitag und Montag Heizöl aus. Ein Verwalter des Gebäudes bemerkte das Geschehnis und informierte die Polizei. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz. Es mussten etwa 400 Liter Heizöl abgepumpt werden.

Auf der davor befindlichen Bundesstraße 35 kam es zeitweise zur Vollsperrung. Zudem wurden im Rahmen der Reinigungsarbeiten betroffene Buslinien umgeleitet. Die Arbeiten konnten am Montag bis etwa 14:20 Uhr abgeschlossen werden.

