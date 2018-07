Maulbronn – Vandalen reißen Ortsschilder, Verkehrszeichen und Leitpfosten heraus – Polizei bittet um Hinweise

Maulbronn (ots) – Unbekannte Vandalen haben in der Nacht zum Sonntag in der Frankfurter Straße in Maulbronn Ortsschilder, Verkehrszeichen und Leitpfosten aus ihrer Verankerung gerissen. Ein Großteil der beschädigten Teile konnte provisorisch wieder instandgesetzt werden. Derzeit lässt sich die Schadenshöhe daher nicht verlässlich beziffern.

Anwohner hatten eine Gruppe junger Menschen wahrgenommen, die laut grölend umherzog. Allerdings haben die polizeilichen Überprüfungen dahingehend keine näheren Erkenntnisse erbracht. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

