Maulbronn – Versuchter Einbruch in Geschäft

Anzeige

Maulbronn (ots) – Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr, und Donnerstag, 05:30 Uhr, versucht, am Postplatz in Maulbronn-Zaisersweiher in ein Geschäft einzubrechen.

Die Täter wollten mit Werkzeug und roher Gewalt eine Türe des Gebäudes aufbrechen. Der Versuch scheiterte jedoch und sie flohen in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Wer im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041 96930.

Christoph Schaper, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4558556 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4558556