Maulbronn – Zeugen nach Überholvorgang mit Folgen gesucht

Maulbronn (ots) – Ein 19-jähriger VW-Fahrer verlor am Sonntag, gegen 15:50 Uhr, auf der Landesstraße 1131 die Kontrolle über sein Fahrzeug, da er nach eigenen Angaben einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer ausweichen musste. Er fuhr auf eine Verkehrsinsel auf und an seinem Auto entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Der junge Mann befuhr die Landesstraße von Maulbronn kommend in Fahrtrichtung Ölbronn. Kurz vor der Auffahrt der Bundesstraße 35 in Richtung Bretten kam ihm der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entgegen, welcher aus dem Gegenverkehr heraus zu einem Überholvorgang ansetzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der 19-Jährige nach rechts in Richtung Auffahrt B35. Er bekam die Kurve nicht mehr richtig, so dass es zu dem Verkehrsunfall kam.

Der bislang unbekannte Fahrer soll einen silberfarbenen Mercedes Kombi gefahren haben. Weitere Angaben sind aktuell nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mühlacker ist nun auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere der Fahrer, welcher von dem bislang unbekannten Mercedes überholt wurde, wird gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07041/96930 zu melden.

