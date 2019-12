Mehrere Verkehrsunfälle wegen plötzlich auftretender Eisglätte im Bereich Illingen, Mühlacker und Großglattbach

Anzeige

Mühlacker – Illingen (ots) – Am 21.12.2019, zw. 07:30 und 09:30 Uhr kam es zu mehreren Glatteisunfällen in Illingen und Großglatbach. In Senken, Kurven und auf Brücken kam es aufgrund der Witterung zu plötzlich auftretendem Glatteis, so dass mehrere PKW-Lenker und ein Fahrradfahrer verunfallten. Der Lenker eines PKW VW Golf prallte bei Illingen, Vaihinger Straße gg. einen Baum und wurde leicht verletzt als er in einer leichten Kurve über den Bach ‚Schmieh‘ von der Fahrbahn abkam. Ein Radfahrer kam in Illingen beim Schillerplatz zu Fall und zog sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Ebenfalls beim Überqueren einer kleine Brücke über den Glattbach bei Großglattbach kam ein PKW von der Fahrbahn ab und rutschte in den Bach. Er wurde nicht verletzt. Es kam zu weiteren kleinen Glatteisunfällen die jedoch alle glimpflich abgingen.

Uwe Henne, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4475670 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4475670