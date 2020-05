Mehrfach gesuchter Straftäter hinter Gitter

Anzeige

Kehl (ots) – Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag an der Kehler Europabrücke einen mehrfach gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den 31-jährigen Georgier bestanden gleich zwei Haftbefehle wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls sowie wegen Diebstahls. Zusätzlich wurde er noch von mehreren Staatsanwaltschaften wegen Urkundenfälschung, Diebstahl und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz per Aufenthaltsermittlungen gesucht. Er wurde zur Verbüßung einer Haftstrafe von insgesamt 461 Tagen ins Gefängnis gebracht.

