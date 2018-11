Mehrfache Vergewaltigung in Freiburg: Weiterer Tatverdächtiger festgenommen

Anzeige

Am Donnerstag erhielten die Ermittler der Ermittlungsgruppe „Club“ durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Mitteilung, dass eine der beiden offenen DNA-Spuren einer weiteren Person zugeordnet werden konnte. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen der vergangenen Wochen wurden von mehreren Personen, die sich als mögliche Zeugen am Tatabend im besagten Club aufgehalten haben sollen, freiwillig DNA-Proben erhoben. Hierdurch ergab sich nun die Übereinstimmung mit einer der beiden offenen Spuren, welche am Opfer gesichert werden konnten.

Neunter Tatverdächtiger

Bei dem nunmehr neunten dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen Syrer, welcher in einer Unterkunft im Landkreis Emmendingen wohnt. Dieser war bereits wegen Körperverletzung, Beleidigung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Er konnte noch am Abend des 29.11.2018 kurz nach 19:00 Uhr im Stadtgebiet Emmendingen festgenommen werden. Er wird am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt.

(ots/bnn)