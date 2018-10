Meißenheim, A 5 – In Schlangenlinien in Richtung Süden

Anzeige

Meißenheim, A 5 (ots) – Bei der Kontrolle eines Lkw-Fahrers wurde am späten Donnerstagabend festgestellt, dass der 64-Jährige seinen in Spanien zugelassenen Sattelzug mit deutlich über zwei Promille über die A 5 in Richtung Süden gesteuert hatte. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, weil er den Lastwagen gegen 23.30 Uhr in gefährlichen Schlangenlinien bemerkt hatte. Der mit Früchten beladene 40-Tonner musste stehen bleiben und dessen Fahrer neben der Abgabe seines Führerscheins auch eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Neben einem Fahrverbot auf deutschen Straßen erwartet den Berufskraftfahrer auch eine Strafanzeige.

