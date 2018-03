Meißenheim, A 5 – Kleines Krabbeltier, große Folgen

Meißenheim, A 5 (ots) – Eine Spinne hat auf ihrer Krabbeltour durch einen fahrenden Peugeot am heutigen Morgen einen derart bleibenden Eindruck bei der Fahrerin des Wagens hinterlassen, dass die Frau nach einer schreckhaften Lenkbewegung in die Leitplanke der A 5 krachte.Verletzt wurde durch viel Glück niemand. Der Kombi hatte sich unter die Leitplanke gebohrt und wurde hierbei schwer beschädigt. Hierbei dürfte ein Sachschaden in Höhe mehreren Tausend Euro entstanden sein. Ob und wie der Achtbeiner das sicherlich unbeabsichtigt verursachte Malheur überstanden hat ist unklar.

