Meißenheim – Deutlich alkoholisiert

Meißenheim (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen war es zu verdanken, dass ein stark alkoholisierter Opel-Fahrer am Sonntagabend aus dem Verkehr gezogen werden konnte. Der Mitteiler bemerkte kurz nach 22 Uhr, wie der Lenker des Corsa in der Einsteinallee schwankend in seinen Wagen stieg und davonfuhr. Anhand des übermittelnden Kennzeichens konnte der 52-jährige Fahrer durch die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr schnell ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm einen Wert von knapp drei Promille. Neben einer Blutprobe musste er daher auch seinen Führerschein abgeben.

