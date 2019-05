Meißenheim – Eingestiegen

Anzeige

Meißenheim (ots) – Noch Unbekannten gelang es, am vergangenen Sonntag, in ein Sportheim an der L118 einzusteigen und in den Räumen einige Schränke zu durchwühlen. Entwendet wurden aktuellen Erkenntnissen zufolge nichts. Der durch das gewaltsame Eindringen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

