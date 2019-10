Meißenheim – Heißes Öl entzündet

Anzeige

Meißenheim (ots) – Ein auf einem Herd zurückgelassener Topf mit heißem Öl hat sich am Mittwochnachmittag in der Küche eines Hauses ‚Im Hellersgrund‘ entzündet und so einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Die Wehrleute aus Meißenheim und Neuried waren schnell zur Stelle und hatten das Feuer kurz nach 15 Uhr, wenige Minuten nach dessen Ausbruch, gelöscht. Die Wohnung musste gelüftet werden. Der entstandene Sachschaden wird im Bereich mehrerer Tausend Euro angesiedelt. Verletzt wurde niemand.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4419177