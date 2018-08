Meißenheim – Hunde reißen Hühner

Anzeige

Meißenheim (ots) – Zwei Hunde in einem Hühnergarten riefen am Montagnachmittag die Hundestaffel der Polizei auf den Plan. Gegen 16:30 Uhr wurden den Ordnungshütern zwei Hunde gemeldet, die in der Friedrichstraße in einem Garten die dort gehaltenen Vögel reißen würden. Der Hundehalter konnte seine beiden ausgebüxten Vierbeiner letzten Endes einfangen. Das Resultat der ihrem Jagdtrieb folgenden Fellnasen waren acht gerissene Hühner.

