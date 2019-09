Meißenheim, Kürzell – Eingestiegen / Zeugen gesucht

Anzeige

Meißenheim, Kürzell (ots) – Unbekannte machten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Vereinsheim in der Schutternstraße Beute. Die ungebetenen Besucher stiegen nach aktuellem Sachstand durch ein Fenster in das Clubhaus ein und entwendeten hier mehrere Spirituosen im Wert von rund 600 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben entsprechenden Ermittlungen eingeleitet und bitten unter der Telefonnummer 07821 2770 um Zeugenhinweise.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4367037