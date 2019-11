Meißenheim, Kürzell – Radfahrer übersehen

Anzeige

Meißenheim (ots) – Leichte Verletzungen zog sich am Mittwochabend ein Radfahrer auf der K5367 zwischen Kürzell und Schutterzell zu, als ihn gegen 17:30 Uhr eine Autofahrerin offenbar übersah. Die 33-jährige Hyundai-Fahrerin war auf einem Verbindungsweg in Richtung K5367 unterwegs. Als sie dort einbiegen wollte, so der bisherige Stand der Ermittlungen durch die Beamten des Polizeirevier Lahr, übersah sie den Radler und erfasste diesen. Ein Sachschaden ist nach einer Begutachtung der Fahrzeuge durch Beamte des Polizeireviers Lahr nicht entstanden. /am

