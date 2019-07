Meißenheim – Mehrfach überschlagen, Zeugen gesucht

Anzeige

Meißenheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag sind die Beamten des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach Zeugen. Der 43-jährige Fahrer eines Ford war gegen 17:50 Uhr auf der L118 von Kürzell kommend in Richtung Schuttern unterwegs, als er in einer Rechtskurve plötzlich ein grünes Auto auf seiner Seite der Fahrbahn entgegenkommen sah. Die anschließend eingeleitete Vollbremsung und ein Ausweichmanöver nach rechts führten dazu, dass der Wagen des Mannes quer über die Fahrbahn schleuderte, mit einem Verkehrszeichen kollidierte und sich mehrfach überschlug, bis er auf dem Grünstreifen zum Liegen kam. Der 43 Jahre alte Autofahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt, sein Wagen allerdings erlitt einen Totalschaden. Der Fahrer des nun gesuchten grünen Wagens fuhr ohne anzuhalten weiter. Personen, die Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher geben können oder etwas beobachten konnten, wenden sich bitte unter der Rufnummer 07821 277-0 an die Polizei in Lahr.

/ma

