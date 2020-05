Meißenheim – Nach Unfall schwer verletzt

Anzeige

Meißenheim (ots) – Die Bilanz eines Verkehrsunfalls am vergangenen Montag, gegen 16:30 Uhr sind eine schwerverletzte Verursacherin und ein Gesamtschaden von schätzungsweise 40.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen hatte eine über 80-jährige VW-Fahrerin in der Kürzeller Hauptstraße, Höhe eines Lebensmittel-Discounters, offenbar auf Grund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Hierdurch streifte die Frau ein Werbeschild und kollidiert im Anschluss mit einem VW Golf der in der Folge auf zwei weitere Autos geschoben wurde. Die schwer verletzte Fahrerin musste zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Die Beamten der Verkehrspolizei Offenburg ermitteln nun. /kfm

