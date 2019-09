Meißenheim – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Anzeige

Meißenheim (ots) – Nach einem Einbruch in einen Kindergarten in der Kirchstraße haben die Beamten des Polizeipostens Schwanau die Ermittlungen aufgenommen und hoffen diesbezüglich auf Zeugenhinweise. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ist ein Unbekannter durch eine eingeworfene Fensterscheibe in das Gebäude eingedrungen. Ferner wurde an einem Nebengebäude gewaltsam die Tür zu einem Lagerraum aufgebrochen. Der hierbei verursachte Sachschaden beträgt ein Vielfaches des erlangten Diebesguts. Nach bisherigen Feststellungen konnte der Einbrecher aus einem Büro des Kindergartens lediglich einen geringen Bargeldbetrag erbeuten, während der Sachschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Wer in diesem Zusammenhang zwischen 18 Uhr und 8 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07824 662991-0 an die Ermittler des Polizeipostens Schwanau.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4370156