Meißenheim – Zeugen nach Vandalismus gesucht

Meißenheim (ots) – Ermittlungen wegen Sachbeschädigung mussten die Beamten des Polizeipostens Schwanau einleiten, nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag die Glastür einer Bankfiliale zerstörte. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Unbekannte gegen 0:20 Uhr an das Bankgebäude in der Hirtenstraße herangetreten und zerstörte mit einem Stein die gläserne Zugangstüre. Zeugen, die zu dieser Zeit Personen an oder um das Gebäude wahrgenommen haben, wenden sich bitte mit ihren Hinweisen unter der Rufnummer 07824 662991-0 an die Beamten des Polizeipostens Schwanau.

