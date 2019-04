Anzeige

Eine Mutter hat auf einem Spielplatz in Mannheim an der Griffstange eines Spielgeräts die Klinge eines Teppichmessers entdeckt. Sie war dort angeklebt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Klinge wurde von der Mutter sofort entfernt. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden.

Dank der aufmerksamen Frau wurde niemand verletzt. ots/BNN