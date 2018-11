Mittelbaden, A5 – Lkw-Planen auf mehreren Rastplätzen aufgeschlitzt

Anzeige

Mittelbaden (ots) – Mehrere Fälle aufgeschlitzter Lkw-Planen beschäftigten am Montag die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl. In drei Fällen wurden zwischen Sonntagabend und Montagmorgen auf den Rastanlagen Baden-Baden, dem Parkplatz Oberfeld nördlich von Bühl und auf dem Gelände der Rastanlage Renchtal-West Planen aufgeschlitzt. In Baden-Baden wurde an einem Lkw fünf Mal das Messer gezückt, um die Ladung zu inspizieren. Die vorgefundenen Zahnbürsten weckten allerdings kein Interesse bei den Langfingern. Mehr Interesse erweckte auf dem Parkplatz Oberfeld offenbar vorgefundene Kosmetika, die im Anschluss entwendet wurde. Wie in Baden-Baden gingen die Unbekannten auch bei einem Auflieger auf dem Areal der Raststätte Renchtal-West vor. Neben einer mehrfach aufgeschlitzten Plane waren auch hier geöffnete Kartons zu verzeichnen. Die Höhe der Sachschäden und der Warenwert ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen bei den zum Teil im Ausland ansässigen Speditionen.

