Mittelbaden – Aktuelle Warnung vor „Falschen Polizeibeamten“ am Telefon

Mittelbaden (ots) – Gleich mehrere Bürger wurden im Verlauf des Donnerstagnachmittags von Anrufern mit mutmaßlich betrügerischer Absicht konfrontiert. Der Schwerpunkt der Anrufe konzentrierte sich vor allem auf den Raum Offenburg. Unbekannte nutzen augenscheinlich lokale Vorwahlen und geben sich am Telefon als örtliche Polizei oder als Beamte der Kriminalpolizei aus. Anschließend teilen sie mit, dass in der Nachbarschaft des Angerufenen eingebrochen worden sei und nun möglicherweise auch dessen Vermögenswerte gefährdet wären oder fragen die Bewohner über familiäre Verhältnisse aus. Die Polizei rät im Falle eines Anrufs zu folgendem Verhalten: Beantworten Sie am Telefon keine Fragen zu Ihren Vermögensverhältnissen. Die Polizei würde Sie am Telefon niemals über Ihre Spareinlagen ausfragen oder gar Geld von Ihnen fordern. Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei über die ´110´. /am

