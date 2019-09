Mittelbaden – Bundesweiter Aktionstag

Anzeige

Mittelbaden (ots) – Der Straßenverkehr stellt eine der größten Gefahren im Alltag dar. Allein im Jahr 2018 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg, bestehend aus dem Ortenaukreis, dem Stadtkreis Baden-Baden und dem Landkreis Rastatt, insgesamt 18.741 Unfälle gezählt. Nicht immer gehen diese unglücklichen Ereignisse glimpflich aus – in 3.486 dieser Fälle wurden Personen verletzt, 41 verloren dabei sogar ihr Leben.

Mit dem Ziel, die größtmögliche Sicherheit im Straßenverkehr Mittelbadens zu gewährleisten, führten die Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg, über ihre alltägliche Kontrollen hinaus, immer wieder zielorientierte Kontrollaktionen durch. So wurde im Verlauf des Donnerstags anlässlich des bundesweiten Aktionstages „sicher.mobil.leben“ mit dem diesjährigen Motto „Brummis im Blick“ unter anderem der Schwerlastverkehr genauer unter die Lupe genommen. An insgesamt 28 Kontrollstellen im gesamten Zuständigkeitsbereich waren von morgens bis abends etwa 155 Beamte im Einsatz. Unter den über 500 überprüften Fahrzeugführen befanden sich rund 200 Lastwagenfahrer. Von etwa 270 geahndeten Verkehrsteilnehmern müssen nun 34 mit Fahrverboten rechnen, 13 Kontrollierten wurde direkt die Weiterfahrt untersagt. Die Palette an Verstößen reichte von technischen Mängeln, über Verkehrsuntüchtigkeit, aufgrund vorangegangenen Alkohol- oder Drogenkonsums, bis hin zu Gurt- und Handyverstößen.

