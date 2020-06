Mittelbaden – Ladungskontrollen

Anzeige

Mittelbaden (ots) – Beamten des Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Offenburg führten am Dienstag unter anderem Kontrollen zur Ladungssicherung durch. Dabei fielen mehrere Verkehrsteilnehmer negativ auf. In der Schwarzwaldstraße in Baden-Baden Oos stoppten die Beamten am Mittag den Fahrer eines Gespannes. Der Audi-Fahrer hatte einen Kubikmeter Erde ohne jegliche Sicherung transportiert. Wegen der ungesicherten Ladung von mehreren hundert Kilo durfte er die Fahrt erst fortsetzen, nachdem er die in einem Schüttgutbehälter transportierte Erde auf dem Anhänger gesichert hatte. Ein weiterer Autofahrer beförderte in Sinzheim auf einer Ladepritsche einen Schubkarren, diverse Eimer und Säcke ohne jegliche Sicherung. Glimpflich ging eine Situation gegen 12 Uhr in Mahlberg aus, als ein LKW-Fahrer nach Verlassen der Autobahn an einer Ampel Ladung verlor. Nachdem die Ampel auf `Grün´ schaltete, fuhr der Mann los und verlor dabei drei ungesicherte, leere Gitterboxen. Ein nachfolgender Autofahrer musste bremsen, um einen Zusammenstoß mit den von der offenen Ladefläche fallenden Kisten zu verhindern. Die Polizei möchte in diesem Zuge darauf aufmerksam machen, dass ungesicherte Ladung bei einem Unfall zu einem gefährlichen Geschoss werden kann. Nicht nur bei gewerblichen Fahrten, sondern auch in privaten Pkw sind solche Verstöße folgenschwer. So kann ein rund 300 Gramm schweres Mobiltelefon bei einem Aufprall mit 50 Stundenkilometern mit dem 30- bis 50-fachen seines Eigengewichts, also rund 15 Kilogramm, wirken. Ein Hund von 40 Kilogramm erzeugt dabei ein Gewicht von rund zwei Tonnen. Nicht nur diese potentielle Gefahr im Innenraum bei einem Unfall, sondern auch verlorene Ladung kann beim nachfolgenden Verkehr zu folgeschweren Unfällen führen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211 211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4619583 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4619583