Mittelbaden – Motorradkontrollen

Mittelbaden (ots) – Am vergangenen Samstag führten Beamte des Verkehrsdienstes aus Offenburg, gemeinsam mit ihren Kollegen der örtlichen Polizeireviere Gaggenau, Haslach und Bühl sowie zwei spezialisierten Kollegen des Polizeipräsidiums Stuttgart Kontrollen auf den beliebten Strecken der L 107, L 654 und der B 500 durch. Die Kontrollen waren Teil einer Konzeption des gesamten Polizeipräsidiums Offenburg, die den schweren Unfallfolgen auf den Motorradstrecken im Zuständigkeitsbereich entgegenwirken soll. Während an den Kontrollörtlichkeiten erfreulicherweise keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden konnten, mussten mehrere Anzeigen wegen technischen Mängeln gefertigt werden. So musste eine Maschine aufgrund eines gravierenden Mangels aus dem Verkehr gezogen werden, da die Antriebskette am Hinterreifen geschliffen hatte. Bei Gernsbach hatte ein Biker die zur Minimierung des Schalldrucks im Endschalldämpfer verbauten `dB-Killer´ ausgebaut und in seinem Rucksack verstaut. Bei seinem dadurch deutlich zu lauten Motorrad erlosch die Betriebserlaubnis. In einem weiteren Fall wurden Ermittlungen eingeleitet, da der Motorradfahrer im Verdacht steht, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein.

