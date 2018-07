Mönsheim – Einbruch in Einfamilienhaus

Mönsheim (ots) – Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde in ein am Waldrand in Mönsheim gelegenes Einfamilienhaus eingebrochen. Vermutlich vom Waldweg kommend verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem in der Waldstraße befindlichen Grundstück. Durch das gewaltsame Aufbrechen einer Balkontür gelangten die Täter ins Gebäude, wo sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Was den Tätern letztlich in die Hände fiel, die unerkannt flüchten konnten, ist noch nicht bekannt. Die Tatzeit wird von Freitag, 14.45 Uhr, bis Sonntag, 17.45 Uhr, eingegrenzt. Mit den weiteren Ermittlungen wurde das Kriminalkommissariat Pforzheim betraut. Wer im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem rund um die Uhr erreichbaren Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0 oder dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

