Mönsheim – Einbruch in zwei Firmen

Mönsheim (ots) – Gleich in zwei Firmen eingebrochen wurde von Samstag auf Sonntag in Mönsheim. Die im weitläufigen Areal des Steinbruchs befindlichen Firmen an der Landstraße 1134 dürften von unbekannten Tätern in der Nacht zum Sonntag aufgesucht worden sein, wobei sich die Täter mit brachialer Gewalt Zutritt in die Firmengebäude verschafften. Während in der einen Firma die verglaste Eingangstüre eingeschlagen wurde, gelang es den Einbrechern bei der anderen Firma die Glastür aufzuhebeln. Sämtliche Räumlichkeiten in den Firmen wurden durchsucht und Schränke sowie Spinde aufgebrochen. Ob und was genau die Täter dabei an sich nehmen konnten, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0 entgegen.

