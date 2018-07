Mönsheim – Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mönsheim (ots) – Ein 37-jähriger Motorradfahrer wurde am Montag bei einem Unfall auf der Landstraße 1134 in Fahrtrichtung Mönsheim leicht verletzt. Gegen 17.15 Uhr beabsichtigte eine 33 Jahre alte Citroën-Fahrerin von der Anschlussstelle Heimsheim kommend von der Landstraße nach links in einen Waldweg abzubiegen. Dabei übersah sie den von hinten herannahenden Kradfahrer, der auf der Gegenfahrspur gerade die Fahrzeugkolonne überholte.

Der Pkw touchierte die rechte Seite des Motorrades, so dass der 37-Jährige zu Fall kam und nach links in den Straßengraben schlitterte. Der Mann wurde mit leichten Prellungen glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4010720