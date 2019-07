Mönsheim – Technischer Defekt an Kühlschrank verursacht Brand

Anzeige

Mönsheim (ots) – Ein technischer Defekt an einem wenig genutzten Kühlschrank verursachte am Samstag gegen 17 Uhr in der Küche eines Einfamilienhauses in der Pforzheimer Straße einen Brand. Menschen kamen nicht zu Schaden. Das dort wohnende Ehepaar hatte die Rettungsdienste alarmiert, nachdem sie eine Rauchentwicklung wahrgenommen hatten.

Die örtliche Feuerwehr eilte vor Ort und löschte das Feuer, welches sich in einer Küche des Dachgeschosses bereits auf die darüber liegende Holzdecke ausgebreitet hatte. Sicherheitshalber musste auch noch das Dach geöffnet werden, um weitere Brandherde ausschließen zu können. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Diese dürfte aber bei mehreren tausend Euro anzusiedeln sein.

Vorsorglich waren auch Angehörige eines Rettungsdienstes mit Notarztteam in den Einsatz gerufen worden, die das betroffene Ehepaar auch hinsichtlich einer Rauchvergiftung untersuchten.

