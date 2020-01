Mönsheim – Vandalismus auf Sportplatzgelände

Anzeige

Mönsheim (ots) – Von Freitag auf Montag haben Unbekannte auf dem Sportplatzgelände der Appenbergschule in Mönsheim ihr Unwesen getrieben.

Auf dem Tartanfeld der Anlage in der Bergstraße zündeten die Täter eine größere Menge Werbeprospekte an. Dadurch wurde das Tartanfeld auf einer Fläche von etwa drei Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

