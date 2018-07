Mönsheim – Weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus

Mönsheim (ots) – Wie sich im Laufe des Montagabends herausstellte, wurde in Mönsheim über das Wochenende in ein weiteres Einfamilienhaus eingebrochen. Wie bereits berichtet, verschafften sich Einbrecher zu einem in der Waldstraße gelegenen Haus Gewaltsam Zutritt, wo sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Auch in der unweit vom ersten Tatort gelegenen Appenbergstraße drangen vermutlich dieselben Einbrecher über die Terrassentür in ein Haus ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Auch hier ist noch nicht geklärt, was die Täter letztlich an sich nehmen konnten. Wer im Zusammenhang mit den beiden verübten Einbrüchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem rund um die Uhr erreichbarem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0 oder dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4016315