Motorboot auf dem Rhein bei Plittersdorf geborgen

Anzeige

Ein Motorboot ist am Sonntagmorgen auf dem Rhein bei Rastatt-Plittersdorf mit einer Buhne zusammengestoßen und musste geborgen werden. Laut Polizei wurde das Boot so beschädigt, das Wasser hineinlief.

Am Plittersdorfer Grund bei Rhein-Kilometer 368,65 stieß das 13 Meter lange Sportboot mangels Ortskenntnis des Bootsführers gegen halb neun am Sonntagmorgen mit einer Buhne, einem in den Rhein hineingebauten Schutzwerk, zusammen und blieb dort stecken. Durch den dadurch entstandenen Wassereinbruch kam das Boot in eine rechtsseitige Schieflage. Die an Bord befindlichen Personen konnten sich selbstständig mithilfe eines Beibootes ans Ufer retten.

Sperrung auf dem Rhein durch Bergungsmaßnahmen

Gegen 11:30 Uhr wurde das Sportboot durch die Feuerwehr Rastatt-Plittersdorf ausgepumpt, von einem Arbeitsschiff des Wasserschifffahrtsamtes Freiburg, Außenbezirk Iffezheim, geborgen, auf Seite genommen und zum Bauhof nach Plittersdorf transportiert. Für die Bergungsmaßnahme auf Strom wurde die gesamte Schifffahrt des Rheins etwa für eine Stunde gesperrt. Von der Schifffahrtssperre waren insgesamt sieben Großschiffe und ca. 20 Sportboote betroffen. Die abschließenden Bergungsmaßnahmen am Bauhof Plittersdorf dauern derzeit noch an. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

BNN / ots