Motorrad contra Pkw

Ringsheim (ots) – Ein Motorradfahrer wollte am Dienstagnachmittag Ortsausgang Ringsheim Richtung Ettenheim einen vor ihm fahrenden BMW überholen, der in diesem Moment links abbog. Beim Zusammenprall wurde der Motorradfahrer und seine Sozia verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

/Stgl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4020006