Baiersbronn (dpa/lsw) – Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Baiersbronn (Freudenstadt) verunglückt und dabei tödlich verletzt worden. Aus unbekannten Gründen kam der Mann am Samstag in einer Kurve mit seinem Motorrad von der Straße ab, fuhr rund 60 Meter auf unbefestigtem Boden und stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Reanimationsversuche blieben demnach erfolglos. Der 55-Jährige starb noch am Unfallort.