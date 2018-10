Motorradfahrer touchiert Laster: Fahrer in Lebensgefahr

Anzeige

Ein Motorradfahrer ist nördlich von Freudenstadt mit einem Lastwagen kollidiert und lebensgefährlich verletzt worden. Warum der 61-Jährige am Freitag in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn kam, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Der Mann sei auf der Bundesstraße 294 in Richtung Seewald gefahren und wohl nicht zu schnell unterwegs gewesen.

Der 46 Jahre alte Lasterfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Straße war nach dem Unfall etwa drei Stunden gesperrt. Der Schaden liegt bei etwa 20 000 Euro.