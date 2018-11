Motorradfahrer unter Drogen auf der Flucht vor der Polizei

Anzeige

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist in Titisee-Neustadt vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Er war ohne Führerschein unterwegs und stand unter Drogeneinfluss. Der Mann hatte am frühen Montagabend über eine längere Strecke die Aufforderung zum Anhalten durch die Beamten ignoriert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

In einer Sackgasse wendete er und überfuhr beinahe einen Polizeibeamten. Der Flüchtige fuhr in einen Wald, wo er das Motorrad stehen ließ. Dort nahm die Polizei den 42-Jährigen schließlich fest.

Bei seiner Durchsuchung fand die Polizisten Gegenstände, wegen denen gegen den Mann nun ermittelt wird. Angaben dazu, worum es sich dabei handelt, machte die Polizei auch auf Nachfrage nicht. (dpa/lsw)