Motorradfahrer verunglückt

Offenburg (ots) – Am Samstagnachmtittag ist ein Motorradfahrer auf der L98 zwischen Schutterwald und dem Offenburger Ei verunglückt. Der 58-jährige Biker kam aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Mann wurde schwerverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

