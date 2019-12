16-Jähriger in Mühlacker von Trio geschlagen und getreten

Anzeige

Ein 16-Jähriger ist am Freitagabend in der Straße „Im Mühlehof“ in Mühlacker von drei Gleichaltrigen geschlagen und getreten worden. Er kam nach der Erstbehandlung durch ein Rettungsteam in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Mühlacker hatten die drei mutmaßlichen Angreifer zuvor im Jugendhaus eine Zwölfjährige angesprochen und beleidigt. Das Geschehen verlagerte sich anschließend zur Fußgängerbrücke der Bundesstraße 10 am „Mühlehof“, wo der 16-Jährige, der das ihm bekannte Mädchen verteidigte, wohl von einem des Trios einen Schlag gegen den Kopf erhielt und zu Boden ging.

Streit mit mehreren Jugendlichen

In der Folge sei er am Boden liegend getreten worden. Die Täter flüchteten danach offenbar zum Bahnhof, wo sie mit mehreren Jugendlichen in Streit geraten sind, die anscheinend Zeugen des vorherigen Geschehens waren.

Dritter Tatverdächtige muss ermittelt werden

Beamte des Polizeireviers Mühlacker konnten die Situation bereinigen und zwei 16-Jährige als Beschuldigte identifizieren, wohingegen der dritte Tatverdächtige noch ermittelt werden muss. Beide wurden noch am selben Abend ihren Eltern überstellt. Sie müssen mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

