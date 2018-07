Mühlacker – 19-Jähriger beschädigt Schild mit Verhaltensregeln

Mühlacker (ots) – Mehrere Zeugen berichteten am Mittwoch, gegen 21:00 Uhr, von einem jungen Mann, welcher in der Enzstraße in Mühlacker auf ein am Boden liegendes Schild einschlug und mit den Füßen darauf herum trampelte. Auf dem Schild waren Verhaltensregeln für das Enzvorland abgedruckt. Durch die mutwillige Zerstörungswut des 19-Jährigen wurde das Schild leicht beschädigt. Beamte des Polizeireviers Mühlacker konnten den jungen Mann nach einer sofort eingeleiteten Fahndung kurzfristig festnehmen. Bei einem anschließenden Alkoholtest wies er etwa 1,8 Promille auf. Eine Familienangehörige begleitete den 19-Jährigen im Anschluss nach Hause.

