Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Mühlacker (ots) – In den Waldäckern in Mühlacker ist am Montag gegen 6.30 Uhr ein 36-jähriger Arbeiter bei der Befüllung eines Tankzugfasses bewusstlos geworden und drei Meter in die Tiefe gestürzt. Der 36-Jährige hatte an der Bio-Methananlage … Lesen Sie hier weiter…

