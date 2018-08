Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Mühlacker (ots) – Am Mittwochnachmittag um 14.30 Uhr kam es in der Zufahrtsstraße der Tennisplätze am Ortsausgang von Mühlacker in Richtung Enzberg zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein Sachschaden von ca. 2.300 Euro entstand. Ein 44-jähriger … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4035842