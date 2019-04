Mühlacker – Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen

Anzeige

Mühlacker (ots) – Am Montagabend kam es in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, bei der ein 14-Jähriger verletzt wurde. Um 19.15 Uhr wurde die Polizei zum Erich-Fuchslocherplatz gerufen, wo es zwischen mehreren Jugendlichen zu einer Rauferei gekommen sein soll. Die Abklärungen vor Ort gestalteten sich schwierig, das sich die von der Polizei angetroffenen Jugendlichen in Widersprüche verstrickten. Offenbar wurde dabei ein 14-Jähriger durch einen 16-Jährigen in den Rücken getreten, wobei verbale und möglicherweise auch handfeste Streitigkeiten vorausgegangen sein sollen. Derzeit wird von einer wechselseitigen Körperverletzung ausgegangen. Der 14-Jährige wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu den noch unklaren Hintergründen hat das Polizeirevier Mühlacker übernommen, das sachdienliche Hinweise unter 07041/9693-0 entgegennimmt.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4246988